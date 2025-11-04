Ein legendärer Cocktail und fester Bestandteil der Barkultur – kräftig, würzig und charakterstark.

Zutaten für die klassische Bloody Mary

5 cl Vodka

10-20 cl Tomatensaft

2-3 Spritzer Worcestershire-Sauce

2-4 Spritzer Tabasco

1 Prise Zucker

3 Prisen Salz

3 Prisen Pfeffer

1 cl Limettensaft

einige Eiswürfel

Alle Zutaten vorsichtig im Rührglas verrühren (nicht shaken, damit der Tomatensaft nicht schäumt). In ein hohes Glas auf Eiswürfel abseihen. Mit Selleriestange, Olivenspieß oder Limettenschnitz garnieren.