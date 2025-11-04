Je würziger, desto besser
Classic Bloody Mary
Aktualisiert:
Ein legendärer Cocktail und fester Bestandteil der Barkultur – kräftig, würzig und charakterstark.
Rezept und Zubereitung
Vorbereitungszeit 2 Min. • Zubereitungszeit 3 Min. • Gesamtzeit 5 Min.
Zutaten für die klassische Bloody Mary
5 cl Vodka
10-20 cl Tomatensaft
2-3 Spritzer Worcestershire-Sauce
2-4 Spritzer Tabasco
1 Prise Zucker
3 Prisen Salz
3 Prisen Pfeffer
1 cl Limettensaft
einige Eiswürfel
Alle Zutaten vorsichtig im Rührglas verrühren (nicht shaken, damit der Tomatensaft nicht schäumt). In ein hohes Glas auf Eiswürfel abseihen. Mit Selleriestange, Olivenspieß oder Limettenschnitz garnieren.
