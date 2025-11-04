Je würziger, desto besser

Classic Bloody Mary

Ein legendärer Cocktail und fester Bestandteil der Barkultur – kräftig, würzig und charakterstark.

Rezept und Zubereitung

Vorbereitungszeit 2 Min. • Zubereitungszeit 3 Min. • Gesamtzeit 5 Min.

Zutaten für die klassische Bloody Mary

  • 5 cl Vodka

  • 10-20 cl Tomatensaft

  • 2-3 Spritzer Worcestershire-Sauce

  • 2-4 Spritzer Tabasco

  • 1 Prise Zucker

  • 3 Prisen Salz

  • 3 Prisen Pfeffer

  • 1 cl Limettensaft

  • einige Eiswürfel

Alle Zutaten vorsichtig im Rührglas verrühren (nicht shaken, damit der Tomatensaft nicht schäumt). In ein hohes Glas auf Eiswürfel abseihen. Mit Selleriestange, Olivenspieß oder Limettenschnitz garnieren.

