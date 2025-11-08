Lecker, lecker Mexikanisch!

Breakfast Burrito: Rezept aus Folge 6 von "KochBar"

Veröffentlicht:

Ein warmer, würziger Start in den Tag: cremig, knusprig und mit einer feinen Schärfe, eingerollt in fluffige Weizentortilla. Das Rezept aus der sechsten Folge der neuen Staffel von "KochBar" findest du hier.

Rezept und Zubereitung für 4 Personen

Vorbereitungszeit 20 Min. • Zubereitungszeit 20 Min. • Gesamtzeit 40 Min.

Zutaten für den Breakfast Burrito

  • 4 Weizentortillas

  • 6 Eier

  • 1 Avocado

  • 1 Dose schwarze Bohnen

  • 1 Tomate

  • 1 TL Paprikapulver

  • 2 Limetten

  • 1 Bund Koriander

  • 100 g Frühlingszwiebeln

  • 200 g Kartoffelwürfel TK

  • Salz

  • Pfeffer

  • optional: Sriracha oder Salsa

Eier mit Paprikapulver, Salz und Pfeffer verquirlen und als fluffiges Rührei braten. Kartoffelwürfel in etwas Öl in der Pfanne goldbraun und knusprig anrösten.

Bohnen abspülen, Tomate würfeln, Frühlingszwiebeln und Peperoni fein schneiden. Avocado in Scheiben schneiden, Koriander grob hacken, Limetten halbieren.

Tortillas kurz erwärmen.

Alle Zutaten mittig platzieren: Rührei, Bohnen, Gemüse, Käse, Avocado, Koriander und die knusprigen Kartoffelwürfel. Mit Limettensaft beträufeln, optional mit Sriracha oder Salsa toppen.

Straff einrollen und bei Bedarf in der Pfanne oder im Kontaktgrill goldbraun anrösten.

