Lecker, lecker Mexikanisch!
Breakfast Burrito: Rezept aus Folge 6 von "KochBar"
Veröffentlicht:
Ein warmer, würziger Start in den Tag: cremig, knusprig und mit einer feinen Schärfe, eingerollt in fluffige Weizentortilla. Das Rezept aus der sechsten Folge der neuen Staffel von "KochBar" findest du hier.
Rezept und Zubereitung für 4 Personen
Vorbereitungszeit 20 Min. • Zubereitungszeit 20 Min. • Gesamtzeit 40 Min.
Zutaten für den Breakfast Burrito
4 Weizentortillas
6 Eier
1 Avocado
1 Dose schwarze Bohnen
1 Tomate
1 TL Paprikapulver
2 Limetten
1 Bund Koriander
100 g Frühlingszwiebeln
200 g Kartoffelwürfel TK
Salz
Pfeffer
optional: Sriracha oder Salsa
Eier mit Paprikapulver, Salz und Pfeffer verquirlen und als fluffiges Rührei braten. Kartoffelwürfel in etwas Öl in der Pfanne goldbraun und knusprig anrösten.
Bohnen abspülen, Tomate würfeln, Frühlingszwiebeln und Peperoni fein schneiden. Avocado in Scheiben schneiden, Koriander grob hacken, Limetten halbieren.
Tortillas kurz erwärmen.
Alle Zutaten mittig platzieren: Rührei, Bohnen, Gemüse, Käse, Avocado, Koriander und die knusprigen Kartoffelwürfel. Mit Limettensaft beträufeln, optional mit Sriracha oder Salsa toppen.
Straff einrollen und bei Bedarf in der Pfanne oder im Kontaktgrill goldbraun anrösten.
Hier kommst du zur Folge:
Tauche ein in die kulinarische Welt von KochBar
Mehr entdecken
Geschüttelt, nicht gerührt
Dirty Martini
Klassiker mal anders
Spicy Mate Mule
Vegane Foodies aufgepasst
Popcorn Falafel mit Paprika-Harissa
Scharf und sauer
Spicy Mezcalita
Italienischer Klassiker mal anders
Aubergine-Involtini mit Zitronen, Ricotta und Minze
Klassiker mal anders
Alpen-Mac & Cheese mit Bergkäse und Trüffelöl
Drink gefällig?
Old Cuban
Je würziger, desto besser
Classic Bloody Mary
Herbst auf dem Teller
Marroni Gnocchi mit Apfel-Sellerie-Butter