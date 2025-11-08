Geschüttelt, nicht gerührt Dirty Martini Veröffentlicht: Vor 1 Stunde Bild: SAT.1 Schweiz

Ein ikonischer Cocktail, der trockene Eleganz mit einer salzigen Note verbindet und so für einen unverwechselbaren Geschmack sorgt. Das Rezept aus der sechsten Folge der neuen Staffel von "KochBar" findest du hier.

Rezept und Zubereitung Vorbereitungszeit 3 Min. • Zubereitungszeit 5 Min. • Gesamtzeit 8 Min.

Zutaten für den Dirty Martini 6 cl Gin (oder Vodka, nach Vorliebe)

1,5 cl trockener Wermut

1 cl Olivenlake

2 Oliven am Spieß

einige Eiswürfel

optional: 1 Dash Olive Bitters Alle Zutaten im Rührglas mit viel Eis kalt rühren. In ein vorgekühltes Martiniglas abseihen. Mit Olivenspieß garnieren.

Hier kommst du zur Folge: Ganze Folge KochBar Visionen & Hindernisse mit Gigi und Cachita Verfügbar auf Joyn Folge vom 16.11.2025 • 16 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen