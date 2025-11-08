Geschüttelt, nicht gerührt

Dirty Martini

Veröffentlicht:

Bild: SAT.1 Schweiz

Ein ikonischer Cocktail, der trockene Eleganz mit einer salzigen Note verbindet und so für einen unverwechselbaren Geschmack sorgt. Das Rezept aus der sechsten Folge der neuen Staffel von "KochBar" findest du hier.

Rezept und Zubereitung

Vorbereitungszeit 3 Min. • Zubereitungszeit 5 Min. • Gesamtzeit 8 Min.

Zutaten für den Dirty Martini

  • 6 cl Gin (oder Vodka, nach Vorliebe)

  • 1,5 cl trockener Wermut

  • 1 cl Olivenlake

  • 2 Oliven am Spieß

  • einige Eiswürfel

  • optional: 1 Dash Olive Bitters

Alle Zutaten im Rührglas mit viel Eis kalt rühren. In ein vorgekühltes Martiniglas abseihen. Mit Olivenspieß garnieren.

Hier kommst du zur Folge:

Ganze Folge
KochBar

Visionen & Hindernisse mit Gigi und Cachita

Verfügbar auf JoynFolge vom 16.11.2025 • 16 Min • Ab 6

Tauche ein in die kulinarische Welt von KochBar

Mehr entdecken

Dirty Martini: Das Cocktail-Rezept aus "KochBar"