Geschüttelt, nicht gerührt
Dirty Martini
Veröffentlicht:
Ein ikonischer Cocktail, der trockene Eleganz mit einer salzigen Note verbindet und so für einen unverwechselbaren Geschmack sorgt. Das Rezept aus der sechsten Folge der neuen Staffel von "KochBar" findest du hier.
Rezept und Zubereitung
Vorbereitungszeit 3 Min. • Zubereitungszeit 5 Min. • Gesamtzeit 8 Min.
Zutaten für den Dirty Martini
6 cl Gin (oder Vodka, nach Vorliebe)
1,5 cl trockener Wermut
1 cl Olivenlake
2 Oliven am Spieß
einige Eiswürfel
optional: 1 Dash Olive Bitters
Alle Zutaten im Rührglas mit viel Eis kalt rühren. In ein vorgekühltes Martiniglas abseihen. Mit Olivenspieß garnieren.
