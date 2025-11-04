Scharf und sauer
Spicy Mezcalita
Aktualisiert:
Rauchiger Mezcal trifft auf prickelnde Schärfe und frische Zitrusnoten, für ein intensives Geschmackserlebnis.
Rezept und Zubereitung
Vorbereitungszeit 2 Min. • Zubereitungszeit 5 Min. • Gesamtzeit 7 Min.
Zutaten für den Spicy Mezcalita
5 cl Mezcal
2 cl Cointreau
2 cl Agavensirup
2 cl Limettensaft
einige Chiliflocken für den Glasrand
etwas Salz für den Glasrand
etwas Tajin
einige Eiswürfel
Glasrand mit Limettensaft anfeuchten und in eine Mischung aus Tajin, grobkörnigem Salz und Chiliflocken tauchen. Alle Zutaten mit Eis shaken, in ein Tumblerglas auf frische Eiswürfel abseihen. Mit einer Orangenscheibe servieren.
Hier kommst du zur Folge:
