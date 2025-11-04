Scharf und sauer

Spicy Mezcalita

Aktualisiert:

Bild: SAT.1 Schweiz

Rauchiger Mezcal trifft auf prickelnde Schärfe und frische Zitrusnoten, für ein intensives Geschmackserlebnis.

Rezept und Zubereitung

Vorbereitungszeit 2 Min. • Zubereitungszeit 5 Min. • Gesamtzeit 7 Min.

Zutaten für den Spicy Mezcalita

  • 5 cl Mezcal

  • 2 cl Cointreau

  • 2 cl Agavensirup

  • 2 cl Limettensaft

  • einige Chiliflocken für den Glasrand

  • etwas Salz für den Glasrand

  • etwas Tajin

  • einige Eiswürfel

Glasrand mit Limettensaft anfeuchten und in eine Mischung aus Tajin, grobkörnigem Salz und Chiliflocken tauchen. Alle Zutaten mit Eis shaken, in ein Tumblerglas auf frische Eiswürfel abseihen. Mit einer Orangenscheibe servieren.

