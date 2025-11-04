Rauchiger Mezcal trifft auf prickelnde Schärfe und frische Zitrusnoten, für ein intensives Geschmackserlebnis.

Zutaten für den Spicy Mezcalita

5 cl Mezcal

2 cl Cointreau

2 cl Agavensirup

2 cl Limettensaft

einige Chiliflocken für den Glasrand

etwas Salz für den Glasrand

etwas Tajin

einige Eiswürfel

Glasrand mit Limettensaft anfeuchten und in eine Mischung aus Tajin, grobkörnigem Salz und Chiliflocken tauchen. Alle Zutaten mit Eis shaken, in ein Tumblerglas auf frische Eiswürfel abseihen. Mit einer Orangenscheibe servieren.