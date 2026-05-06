zur Joyn Startseite
Zur Behind The Screens Startseite

Lokale Spezialität

Bärlauch Spätzli auf der Alp Ischboden

Veröffentlicht:

von C3 Newsroom

Bärlauch Spätzli sind auf der Alp Ischboden ein Leibgericht.

Bild: Seven.one

Bärlauch kann richtig lecker sein! In Kombination mit Spätzle werden sie zum typischen Alp-Gericht. Finde hier das passende Rezept aus "Schudel's Food Stories".

- Anzeige -
- Anzeige -

Rezept und Zubereitung für 2 Personen

Zubereitungszeit: 60 Min.

Zutaten für die Bärlauchspätzli

Zeit: 30 Minuten

  • 250 g Quark

  • 5 Eier

  • 250 g Mehl

  • 0.5 TL Salz

  • 50 g frischer Bärlauch

  • 3 EL Olivenöl

  • 20 g Butter

  • 2 Handvoll Jungspinat

  • 1 dl Vollrahm

  • Salz, Pfeffer

  • 0.25 Zitrone, Saft

  • 0.25 Bund Schnittlauch, fein geschnitten

Quark, Eier, Mehl und Salz gut verrühren.

Bärlauch sehr fein schneiden, eine Handvoll beiseite legen, den Rest mit dem Olivenöl in einen Mörser geben und zu einem Pesto mörsern. Dieses unter die Teigmasse rühren.

Wasser und Salz in einer grossen Pfanne aufkochen. Den Teig auf das Knöpflisieb geben und mit einem Teighorn portionenweise direkt ins leicht siedende Salzwasser streichen.

Die Spätzli kurz ziehen lassen, bis sie an die Oberfläche kommen und fest sind. Mit der Schaumkelle herausheben und gut abtropfen lassen.

Butter in einer weiten Bratpfanne zerlassen, Spätzli beigeben und goldgelb braten. Spinat und Rahm beigeben und kurz aufkochen. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. Unmittelbar vor dem Servieren den beiseitegelegten Bärlauch und etwas Schnittlauch über die Spätzli geben.

Zutaten für die Senf-Radiesli

Zeit: 15 Minuten

  • 1 Bund Radiesli

  • 2 Prisen Herbamare Kräutersalz

  • 2 EL Olivenöl

  • 4 Stiele frischer Thymian

  • 1 Stück Butter

  • 1 Handvoll frischer Bärlauch oder

  • 1 Knoblauchzehe, klein gehackt

  • 1 EL grober Senf

  • 0.25 Bund Schnittlauch, fein geschnitten

Radiesli halbieren. Mit Kräutersalz leicht salzen und im heissen Olivenöl mit der Schnittfläche nach unten, braten.

Thymianblättchen von den Stielen zupfen, mit der Butter zu den Radiesli in die Pfanne geben und durchschwenken.

Bärlauch in feine Streifen schneiden und beigeben. Senf unterrühren und vor dem Servieren mit Schnittlauch bestreuen.

Zutaten für den wilden Brokkoli

Zeit: 15 Minuten

  • 250 g wilder Brokkoli

  • 2 EL Olivenöl

  • 0.25 TL Herbamare Kräutersalz

Ofen auf 180 Grad (Umluft) vorheizen.

Brokkoli kalt abspülen und gut abtropfen. Mit Olivenöl und Kräutersalz marinieren, in eine ofenfeste Form geben und im vorgewärmten Ofen ca. 8-10 Minuten knackig garen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Hier die passende Folge ansehen:

Ganze Folge
Schudel's Food Stories

Bärlauch Spätzlis auf der Alp Ischboden

Verfügbar auf JoynFolge vom 29.04.2020 • 11 Min • Ab 6

Du willst alle Folgen streamen?

- Anzeige -
- Anzeige -

Mehr entdecken