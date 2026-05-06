Bärlauch Spätzli auf der Alp Ischboden

Bärlauch kann richtig lecker sein! In Kombination mit Spätzle werden sie zum typischen Alp-Gericht. Finde hier das passende Rezept aus "Schudel's Food Stories".

Zutaten für die Bärlauchspätzli

Zeit: 30 Minuten

250 g Quark

5 Eier

250 g Mehl

0.5 TL Salz

50 g frischer Bärlauch

3 EL Olivenöl

20 g Butter

2 Handvoll Jungspinat

1 dl Vollrahm

Salz, Pfeffer

0.25 Zitrone, Saft

0.25 Bund Schnittlauch, fein geschnitten

Quark, Eier, Mehl und Salz gut verrühren.

Bärlauch sehr fein schneiden, eine Handvoll beiseite legen, den Rest mit dem Olivenöl in einen Mörser geben und zu einem Pesto mörsern. Dieses unter die Teigmasse rühren.

Wasser und Salz in einer grossen Pfanne aufkochen. Den Teig auf das Knöpflisieb geben und mit einem Teighorn portionenweise direkt ins leicht siedende Salzwasser streichen.

Die Spätzli kurz ziehen lassen, bis sie an die Oberfläche kommen und fest sind. Mit der Schaumkelle herausheben und gut abtropfen lassen.

Butter in einer weiten Bratpfanne zerlassen, Spätzli beigeben und goldgelb braten. Spinat und Rahm beigeben und kurz aufkochen. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. Unmittelbar vor dem Servieren den beiseitegelegten Bärlauch und etwas Schnittlauch über die Spätzli geben.