Diese Suppe eignet sich perfekt für kalte Wintertage und lässt sich einfach zu Hause nachkochen. Hier findest du das Rezept aus "Schudel's Food Stories".

Zutaten für die Suppe

Zeit: ca. 50 Minuten

3 Schalotten

1 Knoblauchzehe

1 Williams-Birne

75 g Butter

50 g Mehl

100 ml Weißwein

500 ml Kochwasser (Boutefas)

2 gehäufte TL Rindsbouillonpulver

300 ml Milch

200 ml Vollrahm

250 g älterer Bergkäse

3 Prisen Herbamare Kräutersalz

2 Prisen Pfeffer

1 Prise Muskatnuss

80 ml Obstbrand

0,5 Bund Schnittlauch

Schalotten und Knoblauch schälen und fein würfeln.

Birne schälen, vierteln, entkernen und klein würfeln.

Butter in einem Topf zerlassen, Schalotten und Knoblauch zusammen mit der Birne darin anschwitzen. Mit Mehl bestäuben und einrühren. Mit Weisswein ablöschen und unter Rühren aufkochen. Bouillon, Milch und Vollrahm beigeben und bei mittlerer Hitze ca. 15 Minuten köcheln lassen.

Käse fein reiben und zum Schluss portionsweise in die Suppe einrühren, bis sich der Käse vollständig aufgelöst hat.

Suppe mit Kräutersalz, Pfeffer, Muskat und Obstbrand abschmecken.

Schnittlauch in feine Röllchen schneiden.

Boutefas in Scheiben schneiden und zusammen mit den Schmelzzwiebeln auf die Suppe geben. Mit Schnittlauch und Knoblauchpfeffer garnieren.