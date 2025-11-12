Für alle Suppen-Liebhaber
Bergkäse-Suppe: Leckeres Rezept für kalte Wintertage
Veröffentlicht:
Diese Suppe eignet sich perfekt für kalte Wintertage und lässt sich einfach zu Hause nachkochen. Hier findest du das Rezept aus "Schudel's Food Stories".
Rezept und Zubereitung für 4 Personen
Vorbereitungszeit 45 Min. • Gesamtzeit 60 Min.
Zutaten für die Suppe
Zeit: ca. 50 Minuten
3 Schalotten
1 Knoblauchzehe
1 Williams-Birne
75 g Butter
50 g Mehl
100 ml Weißwein
500 ml Kochwasser (Boutefas)
2 gehäufte TL Rindsbouillonpulver
300 ml Milch
200 ml Vollrahm
250 g älterer Bergkäse
3 Prisen Herbamare Kräutersalz
2 Prisen Pfeffer
1 Prise Muskatnuss
80 ml Obstbrand
0,5 Bund Schnittlauch
Schalotten und Knoblauch schälen und fein würfeln.
Birne schälen, vierteln, entkernen und klein würfeln.
Butter in einem Topf zerlassen, Schalotten und Knoblauch zusammen mit der Birne darin anschwitzen. Mit Mehl bestäuben und einrühren. Mit Weisswein ablöschen und unter Rühren aufkochen. Bouillon, Milch und Vollrahm beigeben und bei mittlerer Hitze ca. 15 Minuten köcheln lassen.
Käse fein reiben und zum Schluss portionsweise in die Suppe einrühren, bis sich der Käse vollständig aufgelöst hat.
Suppe mit Kräutersalz, Pfeffer, Muskat und Obstbrand abschmecken.
Schnittlauch in feine Röllchen schneiden.
Boutefas in Scheiben schneiden und zusammen mit den Schmelzzwiebeln auf die Suppe geben. Mit Schnittlauch und Knoblauchpfeffer garnieren.
Zutaten für die Schmelzzwiebeln
Zeit: ca. 20 Minuten
4 Zwiebeln
1 EL Pflanzenöl
2 EL Butter
2 Prisen Herbamare Kräutersalz
1 Prise Zucker
Zwiebeln schälen, halbieren und in feine Streifen schneiden.
Pflanzenöl und Butter in einer Bratpfanne erhitzen, Zwiebeln beigeben und bei kleiner Hitze ca. 15 Minuten hellbraun rösten.
Mit Zucker und Kräutersalz abschmecken.
Zutaten für die Boutefas vaudois
Zeit: ca. 40 Minuten
1 Stück Boutefas vaudois
Wasser in einen grossen Topf geben, aufkochen, Hitze reduzieren, Boutefas hineingeben und knapp unter dem Siedepunkt ca. 40 Minuten ziehen lassen.
Das Kochwasser für die Rindsbouillon verwenden.
Zutaten für den Knoblauchpfeffer
Zeit: ca. 5 Minuten
3 Knoblauchzehen (in Öl confiert & getrocknet)
1 TL schwarze Pfefferkörner
Getrockneten Knoblauch zusammen mit den Pfefferkörnern in einen Mörser geben und zu feinem Pfeffer mörsern.
