Bergkäse-Suppe: Leckeres Rezept für kalte Wintertage

Veröffentlicht:

Bild: Seven.One

Diese Suppe eignet sich perfekt für kalte Wintertage und lässt sich einfach zu Hause nachkochen. Hier findest du das Rezept aus "Schudel's Food Stories".

Rezept und Zubereitung für 4 Personen

Vorbereitungszeit 45 Min. • Gesamtzeit 60 Min.

Zutaten für die Suppe

Zeit: ca. 50 Minuten

  • 3 Schalotten

  • 1 Knoblauchzehe

  • 1 Williams-Birne

  • 75 g Butter

  • 50 g Mehl

  • 100 ml Weißwein

  • 500 ml Kochwasser (Boutefas)

  • 2 gehäufte TL Rindsbouillonpulver

  • 300 ml Milch

  • 200 ml Vollrahm

  • 250 g älterer Bergkäse

  • 3 Prisen Herbamare Kräutersalz

  • 2 Prisen Pfeffer

  • 1 Prise Muskatnuss

  • 80 ml Obstbrand

  • 0,5 Bund Schnittlauch

Schalotten und Knoblauch schälen und fein würfeln.

Birne schälen, vierteln, entkernen und klein würfeln.

Butter in einem Topf zerlassen, Schalotten und Knoblauch zusammen mit der Birne darin anschwitzen. Mit Mehl bestäuben und einrühren. Mit Weisswein ablöschen und unter Rühren aufkochen. Bouillon, Milch und Vollrahm beigeben und bei mittlerer Hitze ca. 15 Minuten köcheln lassen.

Käse fein reiben und zum Schluss portionsweise in die Suppe einrühren, bis sich der Käse vollständig aufgelöst hat.

Suppe mit Kräutersalz, Pfeffer, Muskat und Obstbrand abschmecken.

Schnittlauch in feine Röllchen schneiden.

Boutefas in Scheiben schneiden und zusammen mit den Schmelzzwiebeln auf die Suppe geben. Mit Schnittlauch und Knoblauchpfeffer garnieren.

Zutaten für die Schmelzzwiebeln

Zeit: ca. 20 Minuten

  • 4 Zwiebeln

  • 1 EL Pflanzenöl

  • 2 EL Butter

  • 2 Prisen Herbamare Kräutersalz

  • 1 Prise Zucker

Zwiebeln schälen, halbieren und in feine Streifen schneiden.

Pflanzenöl und Butter in einer Bratpfanne erhitzen, Zwiebeln beigeben und bei kleiner Hitze ca. 15 Minuten hellbraun rösten.

Mit Zucker und Kräutersalz abschmecken.

Zutaten für die Boutefas vaudois

Zeit: ca. 40 Minuten

  • 1 Stück Boutefas vaudois

Wasser in einen grossen Topf geben, aufkochen, Hitze reduzieren, Boutefas hineingeben und knapp unter dem Siedepunkt ca. 40 Minuten ziehen lassen.

Das Kochwasser für die Rindsbouillon verwenden.

Zutaten für den Knoblauchpfeffer

Zeit: ca. 5 Minuten

  • 3 Knoblauchzehen (in Öl confiert & getrocknet)

  • 1 TL schwarze Pfefferkörner

Getrockneten Knoblauch zusammen mit den Pfefferkörnern in einen Mörser geben und zu feinem Pfeffer mörsern.

