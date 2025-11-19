Mortadella Sandwich: Leckeres Rezept für Zwischendurch

Ob für Frühstück, Mittag- oder Abendessen, dieses Sandwich eignet sich wirklich zu jeder Mahlzeit und ist einfach zum Nachkochen. Finde hier das passende Rezept aus der zwölften Folge von "Schudel's Food Stories".

Zutaten für die Auberginenpaste

Zeit: 30 Minuten

1 grosse Aubergine

2 EL Salz

4 EL Olivenöl (1)

2 EL Olivenöl (2)

1/2 Zitrone

etwas Pfeffer

Aubergine in ca. 1,5 cm dicke Scheiben schneiden. Die Scheiben rautenartig einschneiden, mit Olivenöl (1) beträufeln, grosszügig salzen und etwa 15–20 Minuten im Salz ziehen lassen.

Anschliessend mit Haushaltspapier trockentupfen.

Die Auberginenscheiben in einer heissen Pfanne in Olivenöl (2) beidseitig braten, bis sie schön weich sind.

Anschliessend noch warm in einen Mörser geben und zu einer Paste zerstossen. Mit Zitronensaft und Pfeffer abschmecken.