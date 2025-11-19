Für alle Fleischliebhaber

Mortadella Sandwich: Leckeres Rezept für Zwischendurch

Veröffentlicht:



Ob für Frühstück, Mittag- oder Abendessen, dieses Sandwich eignet sich wirklich zu jeder Mahlzeit und ist einfach zum Nachkochen. Finde hier das passende Rezept aus der zwölften Folge von "Schudel's Food Stories".

Rezept und Zubereitung für 4 Personen

Zubereitungszeit 35 Min. • Gesamtzeit 50 Min.

Zutaten für die Auberginenpaste

Zeit: 30 Minuten

  • 1 grosse Aubergine

  • 2 EL Salz

  • 4 EL Olivenöl (1)

  • 2 EL Olivenöl (2)

  • 1/2 Zitrone

  • etwas Pfeffer

Aubergine in ca. 1,5 cm dicke Scheiben schneiden. Die Scheiben rautenartig einschneiden, mit Olivenöl (1) beträufeln, grosszügig salzen und etwa 15–20 Minuten im Salz ziehen lassen.

Anschliessend mit Haushaltspapier trockentupfen.

Die Auberginenscheiben in einer heissen Pfanne in Olivenöl (2) beidseitig braten, bis sie schön weich sind.

Anschliessend noch warm in einen Mörser geben und zu einer Paste zerstossen. Mit Zitronensaft und Pfeffer abschmecken.

Zutaten für das Pistazienpesto

Zeit: 15 Minuten

  • 50 g Pistazien, geröstet & gesalzen

  • 50 g italienische Petersilie

  • 50 g Basilikum

  • 200 ml Olivenöl

  • 50 g Parmesan

  • etwas Salz

  • etwas Pfeffer

Pistazien in einen Mörser geben und grob zermörsern. Petersilien- und Basilikumblätter abzupfen, zu den Pistazien geben und zusammen mit Olivenöl zu einem Pesto verarbeiten. Den frisch geriebenen Parmesan unterrühren und mit etwas Salz und Pfeffer abschmecken.

Zutaten für das Sandwich

Zeit: 5 Minuten

  • 8 Scheiben Mortadella

  • 1 Stk. Provolone

  • 4 Focaccia-Brötchen

Mortadellascheiben in kleinen Häufchen in einer Bratpfanne ohne Zugabe von Fett beidseitig braten. Den Provolone in Scheiben hobeln, auf den Mortadella legen und kurz schmelzen lassen.

Die Brötchen waagrecht halbieren und jeweils eine Seite mit Auberginenpaste, die andere mit Pistazienpesto bestreichen. Mit den Mortadella-Provolone-Päckchen belegen und geniessen.

