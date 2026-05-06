Gegrillter Leckerbissen
Beef Brisket auf einem Spezial-Grill
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Es ist Grillzeit! Mit Beef Brisket und Salsa kommt hier jeder auf seine Kosten. Finde hier das passende Rezept aus "Schudel's Food Stories".
Rezept und Zubereitung für 10 bis 15 Personen
Vorbereitungszeit: 7-8 Stunden / Zubereitungszeit: 65 Min.
Zutaten für das Beef Brisket
Zeit: 7-8 Stunden
1 Rinderbrust, ca. 8-10 kg
1 Flasche Rum
10 EL herbamares Kräutersalz
Rinderbrust grosszügig mit Rum einreiben und kräftig mit Salz würzen.
Auf den Grill einspannen, über das offene Feuer geben und für 7 Stunden langsam grillen. Fleisch zwischendurch immer wieder mit Rum abgiessen.
Nach gut 7 Stunden (je nach Grösse der Rinderbrust auch etwas länger) das Fleisch vom Feuer nehmen, portionieren und auf Grillbrot mit etwas Salsa und einem Spritzer Zitronensaft abgeschmeckt servieren.
Zutaten für das Grillbrot
Zeit: 60 Minuten
1 kg Weissmehhl
2 Briefli Trockenhefe
1,5 EL Salz
2 EL Olivenöl
550 ml Wasser, lauwarm
Mehl mit Trockenhefe und Salz vermengen. In die Mitte des Mehlhaufens eine Mulde drücken und Olivenöl und Wasser zugeben.
Alles zu einem geschmeidigen Teig kneten und zugedeckt an einem warmen Ort ca. 30 Minuten aufgehen lassen.
Teig nochmals kurz durchkneten und auf wenig Mehl ca. 1 cm dünn auswallen. In Portionen schneiden, diese mit etwas Olivenöl bestreichen und auf der heissen Grillplatte beidseitig je ca. 4 Minuten grillen.
Zutaten für das Salsa
Zeit: 30 Minuten
1 grosser Bund Oregano
1 grosser Bund Blattpetersilie
4 grosse Knoblauchzehen
5 | grüne Spitzpaprika
10 EL Olivenöl
5 EL Essig
3 EL Paprikapulver
2 dl Salzwasser, lauwarm
1 Zitrone
Oreganoblätter von den Stielen zupfen, Petersilie hacken.
Knoblauch schälen, fein hacken und zu den5Kräutern geben.
Spitzpaprika in die heisse Glut geben und rundum kurz grillen. Anschliessend aus der Glut nehmen und klein hacken. Zu den Kräutern geben und mit Olivenöl, Essig und Paprikapulver vermengen.
Salsa mit lauwarmen Salzwasser verdünnen, gut mischen und ziehen lassen.
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