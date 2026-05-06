Gegrillter Leckerbissen Beef Brisket auf einem Spezial-Grill Veröffentlicht: Vor 19 Minuten von C3 Newsroom Beef Brisket holt jeden Grill-Fan ab. Bild: Seven.one

Es ist Grillzeit! Mit Beef Brisket und Salsa kommt hier jeder auf seine Kosten. Finde hier das passende Rezept aus "Schudel's Food Stories".

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Rezept und Zubereitung für 10 bis 15 Personen Vorbereitungszeit: 7-8 Stunden / Zubereitungszeit: 65 Min.

Zutaten für das Beef Brisket Zeit: 7-8 Stunden 1 Rinderbrust, ca. 8-10 kg

1 Flasche Rum

10 EL herbamares Kräutersalz Rinderbrust grosszügig mit Rum einreiben und kräftig mit Salz würzen. Auf den Grill einspannen, über das offene Feuer geben und für 7 Stunden langsam grillen. Fleisch zwischendurch immer wieder mit Rum abgiessen. Nach gut 7 Stunden (je nach Grösse der Rinderbrust auch etwas länger) das Fleisch vom Feuer nehmen, portionieren und auf Grillbrot mit etwas Salsa und einem Spritzer Zitronensaft abgeschmeckt servieren.

Zutaten für das Grillbrot Zeit: 60 Minuten 1 kg Weissmehhl

2 Briefli Trockenhefe

1,5 EL Salz

2 EL Olivenöl

550 ml Wasser, lauwarm Mehl mit Trockenhefe und Salz vermengen. In die Mitte des Mehlhaufens eine Mulde drücken und Olivenöl und Wasser zugeben. Alles zu einem geschmeidigen Teig kneten und zugedeckt an einem warmen Ort ca. 30 Minuten aufgehen lassen. Teig nochmals kurz durchkneten und auf wenig Mehl ca. 1 cm dünn auswallen. In Portionen schneiden, diese mit etwas Olivenöl bestreichen und auf der heissen Grillplatte beidseitig je ca. 4 Minuten grillen.

Zutaten für das Salsa Zeit: 30 Minuten 1 grosser Bund Oregano

1 grosser Bund Blattpetersilie

4 grosse Knoblauchzehen

5 | grüne Spitzpaprika

10 EL Olivenöl

5 EL Essig

3 EL Paprikapulver

2 dl Salzwasser, lauwarm

1 Zitrone Oreganoblätter von den Stielen zupfen, Petersilie hacken. Knoblauch schälen, fein hacken und zu den5Kräutern geben. Spitzpaprika in die heisse Glut geben und rundum kurz grillen. Anschliessend aus der Glut nehmen und klein hacken. Zu den Kräutern geben und mit Olivenöl, Essig und Paprikapulver vermengen. Salsa mit lauwarmen Salzwasser verdünnen, gut mischen und ziehen lassen.

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Hier die passende Folge ansehen: Ganze Folge Schudel's Food Stories Beef Brisket auf einem Spezial-Grill Verfügbar auf Joyn Folge vom 14.10.2020 • 11 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

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