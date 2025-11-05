Die Ostschweiz ist bekannt für Äpfel und das nicht ohne Grund. Zwischen Apfelbäumen brutzelt Schudel eine Sauce mit Saft vom Fass, die es in sich hat. Das Aroma passt sowohl zu Schmorgerichten, als auch zu Fleisch.

Zutaten für die Bratensauce

3 Schalotten

2 Äpfel

1 Stangensellerie

2 Rüebli

2 EL Rapsöl

2 EL Tomatenpüree

3 Zweige Rosmarin

2 Lorbeerblätter

2 Hühnerbouillon-Würfel

50 cl Möhl Saft vom Fass, Apfelwein

33 cl Möhl Apfelsaft

Schalotten schälen und würfeln. Äpfel ebenfalls würfeln. Stangensellerie und Rüebli in Stücke schneiden. Öl in einer Pfanne erhitzen, Stangensellerie und Rüebli beigeben und gut anschwitzen. Apfel- und Schalottenstücke beigeben und mitanschwitzen. Tomatenpüree unterrühren und ebenfalls kurz anschwitzen. Rosmarinzweige, Lorbeerblätter und Hühnerbouillon-Würfel beigeben und mit Möhl Saft vom Fass ablöschen. Alles schön weich köcheln lassen. Möhl Apfelsaft beigeben und nochmals etwas einköcheln lassen.

Alles durch ein feines Sieb abgiessen und die Bratensauce dabei in einer Schüssel auffangen.

TIPP: Mostapfel-Sorten eignen sich besonders gut, es gehen aber auch andere Apfel-Sorten mit säuerlicherer Note.