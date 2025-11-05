Fruchtig und würzig
Bratensauce mit Saft vom Fass
Die Ostschweiz ist bekannt für Äpfel und das nicht ohne Grund. Zwischen Apfelbäumen brutzelt Schudel eine Sauce mit Saft vom Fass, die es in sich hat. Das Aroma passt sowohl zu Schmorgerichten, als auch zu Fleisch.
Rezept und Zubereitung für 4 Personen
Zubereitungszeit 80 Minuten
Zutaten für die Bratensauce
3 Schalotten
2 Äpfel
1 Stangensellerie
2 Rüebli
2 EL Rapsöl
2 EL Tomatenpüree
3 Zweige Rosmarin
2 Lorbeerblätter
2 Hühnerbouillon-Würfel
50 cl Möhl Saft vom Fass, Apfelwein
33 cl Möhl Apfelsaft
Schalotten schälen und würfeln. Äpfel ebenfalls würfeln. Stangensellerie und Rüebli in Stücke schneiden. Öl in einer Pfanne erhitzen, Stangensellerie und Rüebli beigeben und gut anschwitzen. Apfel- und Schalottenstücke beigeben und mitanschwitzen. Tomatenpüree unterrühren und ebenfalls kurz anschwitzen. Rosmarinzweige, Lorbeerblätter und Hühnerbouillon-Würfel beigeben und mit Möhl Saft vom Fass ablöschen. Alles schön weich köcheln lassen. Möhl Apfelsaft beigeben und nochmals etwas einköcheln lassen.
Alles durch ein feines Sieb abgiessen und die Bratensauce dabei in einer Schüssel auffangen.
TIPP: Mostapfel-Sorten eignen sich besonders gut, es gehen aber auch andere Apfel-Sorten mit säuerlicherer Note.
Zutaten für den Kartoffelstock
Kartoffeln
200 ml Milch
2 EL Frischkäse
etwas Salz
Kartoffeln schälen und in Stücke schneiden. Im Salzwasser ca. 20-25 Minuten weichkochen. Abgiessen und vollständig abtropfen lassen.
Kartoffeln mit einem Stampfer fein zerdrücken. Kräftig mit der Milch und dem Frischkäse verrühren und mit Salz abschmecken.
Zutaten für die Apfel-Nuggets
2 Äpfel
2 Eier
4 EL Mehl
6 EL Panko Paniermehl
1 Liter Frittieröl
Äpfel in gleich grosse Würfel schneiden. Eier verquirlen und in einen Teller geben. Mehl und Panko jeweils ebenfalls in einen Teller geben. Apfelstücke zuerst im Mehl, anschliessend im Ei und Panko wenden. Im heissen Öl goldgelb frittieren. Auf Haushaltspapier abtropfen lassen.
Zutaten für den Secreto Ibérico
400 g Secreto
2 EL Rapsöl
etwas Salz
1/4 Bund Schnittlauch
Secreto beidseitig salzen und im heissen Öl auf beiden Seiten ca. 3 Minuten braten.
Zum Anrichten Kartoffelstock auf Tellern verteilen, eine Vertiefung hineindrücken. Secreto in Streifen schneiden, in der Vertiefung anrichten. Bratensauce darüber geben und mit Apfel-Nuggets und in feine Röllchen geschnittenen Schnittlauch garnieren.
