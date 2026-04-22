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Tradition aus dem Wallis

Walliser Zmittag: Ein echter Sattmacher

Veröffentlicht:

von C3 Newsroom

Ein deftiges Walliser Zmittag stärkt wohl jeden.

Bild: Seven.One

Ein typisches Walliser Zmittag? Das liefert genug Kraft für den restlichen Tag. Finde hier das passende Rezept aus "Schudel's Food Stories".

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Rezept und Zubereitung für 4 Personen

Zubereitungszeit 65 Min.

Zutaten für das Fleisch

Zeit: 20 Minuten

  • 700 g Schweinsnierstück

  • etwas Olivenöl

Fleisch quer aufschneiden, aber nicht ganz durchschneiden. Aufklappen und flachklopfen.

Mit der Marinade beidseitig einstreichen. Öl auf der Grillplatte erhitzen, Fleisch darauflegen und beidseitig braten.

Fleisch quer zur Faser aufschneiden und mit Brotsalat und Apricot sweet&sour servieren.

Zutaten für die Marinade

Zeit: 20 Minuten

  • 4 Zweige Rosmarin

  • 5 Knoblauchzehen

  • 1 dl Olivenöl

  • 2 Prisen grobes Meersalz

  • 1 EL Pfefferkörner

Rosmarinnadeln abzupfen und klein schneiden. Knoblauch schälen und grob hacken.

Mit dem Öl und etwas groben Meersalz in eine Pfanne geben. Pfeffer kurz andrücken, beigeben und alles über dem Feuer leicht temperieren. Auskühlen lassen.

Zutaten für das Apricot Sweet 'n' Sour

Zeit: 25 Minuten

  • 500 g Walliser Aprikosen

  • 1 Stück Butter, weich

  • 2 EL Zucker

  • 2 Knoblauchzehen

  • 1 dl Weisswein (z.B. Heida)

  • 1 Schluck Essig

  • Herbamare Salat&Gemüse

Aprikosen halbieren und entsteinen. Weiche Butter und Zucker auf ein Blech geben und die Aprikosen mit der Schnittfläche nach unten darauf verteilen und kurz marinieren lassen.

Anschliessend direkt auf der heissen Grillplatte caramellisieren. An-schliessend mit dem Knoblauch in eine Pfanne geben, diese auf die Grillplatte stellen, kurz braten, mit Weisswein ablöschen und etwas einreduzieren lassen. Mit einem Schluck Essig und Herbamare Kräutersalz würzen.

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Zutaten für den gebratenen Brot-Salat

Zeit: 10 Minuten

  • 4 Scheiben altbackenes Brot

  • 1 grosse rote Zwiebel

  • 4 EL Olivenöl

  • 2 EL Dijon-Senf

  • 4 Handvoll Rucola

Brot würfeln. Zwiebel schälen und grob würfeln. Beides auf die Grillplatte geben mit Olivenöl beträufeln und kurz braten.

Mit etwas Dijon-Senf abschmecken und zum Schluss Rucola beigeben und kurz durchmischen.

Hier die passende Folge ansehen:

Ganze Folge
Schudel's Food Stories

Zmittag nach Walliser Manier

Verfügbar auf JoynFolge vom 23.10.2019 • 11 Min • Ab 6

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