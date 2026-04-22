Tradition aus dem Wallis Walliser Zmittag: Ein echter Sattmacher Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Ein deftiges Walliser Zmittag stärkt wohl jeden. Bild: Seven.One

Ein typisches Walliser Zmittag? Das liefert genug Kraft für den restlichen Tag. Finde hier das passende Rezept aus "Schudel's Food Stories".

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Rezept und Zubereitung für 4 Personen Zubereitungszeit 65 Min.

Zutaten für das Fleisch Zeit: 20 Minuten 700 g Schweinsnierstück

etwas Olivenöl Fleisch quer aufschneiden, aber nicht ganz durchschneiden. Aufklappen und flachklopfen. Mit der Marinade beidseitig einstreichen. Öl auf der Grillplatte erhitzen, Fleisch darauflegen und beidseitig braten. Fleisch quer zur Faser aufschneiden und mit Brotsalat und Apricot sweet&sour servieren.

Zutaten für die Marinade Zeit: 20 Minuten 4 Zweige Rosmarin

5 Knoblauchzehen

1 dl Olivenöl

2 Prisen grobes Meersalz

1 EL Pfefferkörner Rosmarinnadeln abzupfen und klein schneiden. Knoblauch schälen und grob hacken. Mit dem Öl und etwas groben Meersalz in eine Pfanne geben. Pfeffer kurz andrücken, beigeben und alles über dem Feuer leicht temperieren. Auskühlen lassen.

Zutaten für das Apricot Sweet 'n' Sour Zeit: 25 Minuten 500 g Walliser Aprikosen

1 Stück Butter, weich

2 EL Zucker

2 Knoblauchzehen

1 dl Weisswein (z.B. Heida)

1 Schluck Essig

Herbamare Salat&Gemüse Aprikosen halbieren und entsteinen. Weiche Butter und Zucker auf ein Blech geben und die Aprikosen mit der Schnittfläche nach unten darauf verteilen und kurz marinieren lassen. Anschliessend direkt auf der heissen Grillplatte caramellisieren. An-schliessend mit dem Knoblauch in eine Pfanne geben, diese auf die Grillplatte stellen, kurz braten, mit Weisswein ablöschen und etwas einreduzieren lassen. Mit einem Schluck Essig und Herbamare Kräutersalz würzen.

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Zutaten für den gebratenen Brot-Salat Zeit: 10 Minuten 4 Scheiben altbackenes Brot

1 grosse rote Zwiebel

4 EL Olivenöl

2 EL Dijon-Senf

4 Handvoll Rucola Brot würfeln. Zwiebel schälen und grob würfeln. Beides auf die Grillplatte geben mit Olivenöl beträufeln und kurz braten. Mit etwas Dijon-Senf abschmecken und zum Schluss Rucola beigeben und kurz durchmischen.

Hier die passende Folge ansehen: Ganze Folge Schudel's Food Stories Zmittag nach Walliser Manier Verfügbar auf Joyn Folge vom 23.10.2019 • 11 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

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