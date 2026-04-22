Tradition aus dem Wallis
Walliser Zmittag: Ein echter Sattmacher
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Ein typisches Walliser Zmittag? Das liefert genug Kraft für den restlichen Tag. Finde hier das passende Rezept aus "Schudel's Food Stories".
Rezept und Zubereitung für 4 Personen
Zubereitungszeit 65 Min.
Zutaten für das Fleisch
Zeit: 20 Minuten
700 g Schweinsnierstück
etwas Olivenöl
Fleisch quer aufschneiden, aber nicht ganz durchschneiden. Aufklappen und flachklopfen.
Mit der Marinade beidseitig einstreichen. Öl auf der Grillplatte erhitzen, Fleisch darauflegen und beidseitig braten.
Fleisch quer zur Faser aufschneiden und mit Brotsalat und Apricot sweet&sour servieren.
Zutaten für die Marinade
Zeit: 20 Minuten
4 Zweige Rosmarin
5 Knoblauchzehen
1 dl Olivenöl
2 Prisen grobes Meersalz
1 EL Pfefferkörner
Rosmarinnadeln abzupfen und klein schneiden. Knoblauch schälen und grob hacken.
Mit dem Öl und etwas groben Meersalz in eine Pfanne geben. Pfeffer kurz andrücken, beigeben und alles über dem Feuer leicht temperieren. Auskühlen lassen.
Zutaten für das Apricot Sweet 'n' Sour
Zeit: 25 Minuten
500 g Walliser Aprikosen
1 Stück Butter, weich
2 EL Zucker
2 Knoblauchzehen
1 dl Weisswein (z.B. Heida)
1 Schluck Essig
Herbamare Salat&Gemüse
Aprikosen halbieren und entsteinen. Weiche Butter und Zucker auf ein Blech geben und die Aprikosen mit der Schnittfläche nach unten darauf verteilen und kurz marinieren lassen.
Anschliessend direkt auf der heissen Grillplatte caramellisieren. An-schliessend mit dem Knoblauch in eine Pfanne geben, diese auf die Grillplatte stellen, kurz braten, mit Weisswein ablöschen und etwas einreduzieren lassen. Mit einem Schluck Essig und Herbamare Kräutersalz würzen.
Zutaten für den gebratenen Brot-Salat
Zeit: 10 Minuten
4 Scheiben altbackenes Brot
1 grosse rote Zwiebel
4 EL Olivenöl
2 EL Dijon-Senf
4 Handvoll Rucola
Brot würfeln. Zwiebel schälen und grob würfeln. Beides auf die Grillplatte geben mit Olivenöl beträufeln und kurz braten.
Mit etwas Dijon-Senf abschmecken und zum Schluss Rucola beigeben und kurz durchmischen.
Hier die passende Folge ansehen:
Du willst alle Folgen streamen?
Mehr entdecken
Jetzt auf ProSieben Schweiz
"Schudel’s Food Stories": Wann die neue Best-of-Staffel ab heute läuft
Für alle Fleischliebhaber
Mortadella Sandwich: Leckeres Rezept für Zwischendurch
Für alle Suppen-Liebhaber
Bergkäse-Suppe: Leckeres Rezept für kalte Wintertage
Fruchtig und würzig
Bratensauce mit Saft vom Fass
Perfekt für kalte Wintertage!
Survival Stew
Perfekter Snack gesucht?
Antipasti mit Honig
Ganz schön lecker
Schnitzel Chops
Für alle Winter-Liebhaber
Cremig, heiß, köstlich: Fondue Extra
Der perfekte Sommer-Salat
Ensalada Payesa