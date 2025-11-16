Geschmorte Zwiebel mit Pastinakenpüree: Rezept aus dem Restaurant Darling

So einfach und doch so lecker: Die Süße der geschmorten Zwiebeln in Kombination mit dem erdigen Pastinakenpüree verleiht diesem Gericht das gewisse Etwas. Hier ist das Rezept aus "Signature Dishes".

Rezept für 4 Personen

Zubereitung

Die Zwiebeln schälen.

Das Bratöl in einem gusseisernen Schmortopf oder einem anderen grossen Topf mit Deckel erhitzen. Die Zwiebeln bei mittlerer Hitze rundum gleichmässig darin anrösten.

Die Hitze reduzieren und die Gewürze und Kräuter beigeben, kurz mitrösten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Das Tomatenmark beigeben und alles gut verrühren. Sobald das Tomatenmark etwas Farbe annimmt, mit einem Drittel des Rotweins ablöschen und diesen fast komplett einkochen.

Diesen Vorgang zweimal wiederholen. Durch das Einkochen karamellisiert der im Wein enthaltene Zucker, was für ein süssliches Aroma sorgt. Den Apfelsaft beigeben und mit Wasser auffüllen, bis die Zwiebeln bedeckt sind.

Zugedeckt bei mittlerer Hitze 1 bis 2 Stunden leicht köcheln lassen.

Die Zwiebeln sollten stets mit Flüssigkeit bedeckt sein. Falls nötig, etwas Wasser nachgiessen.