Für alle Vegetarier
Geschmorte Zwiebel mit Pastinakenpüree: Rezept aus dem Restaurant Darling
Veröffentlicht:
So einfach und doch so lecker: Die Süße der geschmorten Zwiebeln in Kombination mit dem erdigen Pastinakenpüree verleiht diesem Gericht das gewisse Etwas. Hier ist das Rezept aus "Signature Dishes".
Rezept für 4 Personen
Zutaten und für die geschmorten Zwiebeln
800 g Zwiebeln
50 g Bratöl
10 g Paprikapulver
5 g Rosmarin
3 Lorbeerblätter
100 g Tomatenmark
700 g Rotwein
300 g Apfelsaft
80 g Butter
Zubereitung
Die Zwiebeln schälen.
Das Bratöl in einem gusseisernen Schmortopf oder einem anderen grossen Topf mit Deckel erhitzen. Die Zwiebeln bei mittlerer Hitze rundum gleichmässig darin anrösten.
Die Hitze reduzieren und die Gewürze und Kräuter beigeben, kurz mitrösten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Das Tomatenmark beigeben und alles gut verrühren. Sobald das Tomatenmark etwas Farbe annimmt, mit einem Drittel des Rotweins ablöschen und diesen fast komplett einkochen.
Diesen Vorgang zweimal wiederholen. Durch das Einkochen karamellisiert der im Wein enthaltene Zucker, was für ein süssliches Aroma sorgt. Den Apfelsaft beigeben und mit Wasser auffüllen, bis die Zwiebeln bedeckt sind.
Zugedeckt bei mittlerer Hitze 1 bis 2 Stunden leicht köcheln lassen.
Die Zwiebeln sollten stets mit Flüssigkeit bedeckt sein. Falls nötig, etwas Wasser nachgiessen.
Zutaten für das Pastinakenpüree
500 g Pastinaken
200 g Zwiebeln
100 g Butter
300 g Weisswein
200 g Rahm
Zubereitung
In der Zwischenzeit die Pastinaken und die Zwiebeln für das Püree schälen und beides in dünne Scheiben schneiden.
Die Butter in einer Pfanne zerlassen und die Zwiebeln langsam darin andünsten. Leicht salzen.
Sobald die Zwiebeln sehr weich sind, die Pastinaken dazugeben und mitdünsten. Mit dem Weisswein ablöschen und diesen zur Hälfte einkochen. Danach den Rahm dazugeben und die Pastinaken zugedeckt sehr weich garen.
Mit dem Stabmixer fein pürieren und abschmecken.
Den Ofen auf 100°C vorheizen.
Sobald die geschmorten Zwiebeln schön weich sind, die Garflüssigkeit absieben und die Zwiebeln im Ofen warm stellen oder bis zur Verwendung im Kühlschrank lagern.
Vor dem Servieren die Garflüssigkeit stark einreduzieren. Die Zwiebeln wieder dazugeben, die Butter hinzufügen und die Zwiebeln glasieren - es sollte sich eine dickflüssige Sauce darüberlegen. Mit dem Pastinakenpüree anrichten.
Hier die passende Folge streamen!
Mehr entdecken
Für alle Fleischliebhaber
Wagyu Tempura: Rezept aus der Taverne zum Schäfli
Lecker vegetarisch
Rosi Spätzle: Rezept aus "Signature Dishes"
Für alle Fischliebhaber
Leche de Tigre: Rezept aus dem Restaurant Verena
Für Fans der asiatischen Küche
Kao Man Gai - Hainanese Chicken: Rezept aus der Nari Thai Eatery
Ab 17. November
"Signature Dishes": Noah Bachofen ist den aussergewöhnlichsten Tellern der Schweizer Gastronomie auf der Spur