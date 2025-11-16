Für alle Fischliebhaber

Leche de Tigre: Rezept aus dem Restaurant Verena

Veröffentlicht:

Bild: Seven.One

Leche de Tigre ist eine peruanische Spezialität, die sowohl äußerlich als auch mit ihrem Geschmack überzeugen kann. Hier findest du das Rezept aus der fünften Folge von "Signature Dishes" zum Nachkochen.

Rezept für 2 Personen

Zutaten für die Basis

  • 240 g Knollensellerie

  • 80 g Stangensellerie

  • 50 g Zwiebeln

  • 20 g Knoblauch

  • 15 g Ingwer

  • 120 g Salz

  • 70 g Zucker

  • 40 g Koriander & Petersilie (Stiele)

Das Ganze zu einem Matignon scheiden und gut vermischen. Alles in einen Vakuumsack füllen und voll vakuumieren. Ca. 5 Stunden ziehen lassen. Danach im Thermomix fein pürieren.

Zutaten für den marinierten Fisch

  • 250 g Lachs (dünngeschnitten)

  • 75 g Limettensaft frisch

  • 40 g Basis

  • 100 g Eiswürfel

Alle Zutaten für die Marinade mischen und abschmecken. Danach den Lachs marinieren.

Schließlich die Basis auf einem Teller verteilen. Den Fisch auf die Basis geben und servieren.

Die passende Folge zum Rezept streamen

Ganze Folge
Signature Dishes

Restaurant Verena

Verfügbar auf JoynFolge vom 22.12.2025 • 16 Min • Ab 6

