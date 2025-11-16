Für alle Fischliebhaber
Leche de Tigre: Rezept aus dem Restaurant Verena
Veröffentlicht:
Leche de Tigre ist eine peruanische Spezialität, die sowohl äußerlich als auch mit ihrem Geschmack überzeugen kann. Hier findest du das Rezept aus der fünften Folge von "Signature Dishes" zum Nachkochen.
Rezept für 2 Personen
Zutaten für die Basis
240 g Knollensellerie
80 g Stangensellerie
50 g Zwiebeln
20 g Knoblauch
15 g Ingwer
120 g Salz
70 g Zucker
40 g Koriander & Petersilie (Stiele)
Das Ganze zu einem Matignon scheiden und gut vermischen. Alles in einen Vakuumsack füllen und voll vakuumieren. Ca. 5 Stunden ziehen lassen. Danach im Thermomix fein pürieren.
Zutaten für den marinierten Fisch
250 g Lachs (dünngeschnitten)
75 g Limettensaft frisch
40 g Basis
100 g Eiswürfel
Alle Zutaten für die Marinade mischen und abschmecken. Danach den Lachs marinieren.
Schließlich die Basis auf einem Teller verteilen. Den Fisch auf die Basis geben und servieren.
Die passende Folge zum Rezept streamen
