Leche de Tigre: Rezept aus dem Restaurant Verena

Leche de Tigre ist eine peruanische Spezialität, die sowohl äußerlich als auch mit ihrem Geschmack überzeugen kann. Hier findest du das Rezept aus der fünften Folge von "Signature Dishes" zum Nachkochen.

Rezept für 2 Personen

Das Ganze zu einem Matignon scheiden und gut vermischen. Alles in einen Vakuumsack füllen und voll vakuumieren. Ca. 5 Stunden ziehen lassen. Danach im Thermomix fein pürieren.

Zutaten für den marinierten Fisch

250 g Lachs (dünngeschnitten)

75 g Limettensaft frisch

40 g Basis

100 g Eiswürfel

Alle Zutaten für die Marinade mischen und abschmecken. Danach den Lachs marinieren.

Schließlich die Basis auf einem Teller verteilen. Den Fisch auf die Basis geben und servieren.