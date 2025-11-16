Für Fans der asiatischen Küche
Kao Man Gai - Hainanese Chicken: Rezept aus der Nari Thai Eatery
Veröffentlicht:
Das Gericht aus der ersten Folge "Signature Dishes" bringt die verschiedenen Geschmacksrichtungen der chinesischen Küche in ein perfektes Zusammenspiel miteinander und lässt sich einfach zu Hause nachkochen.
Rezept für 4 Personen
Zutaten für die Suppe
ganze Maispoularde (überschüssiges Fett und Haut abtrennen)
3 daumengroße Stücke Ingwer
1 Zwiebel
3-4 Pandanblätter
3 untere Teile der Frühlingszwiebeln
5 Korianderwurzeln
3 Knoblauchzehen
Tom Yum Trinity (Kaffir, Zitronengras, Galgant)
1 TL weiße Pfefferkörner
Zutaten für den Reis
400 g Jasminreis
2 Schalotten in feine Scheiben geschnitten
1 daumengroßes Stück Ingwer julienne
2 Knoblauchzehen in Scheiben
2 Korianderwurzeln
2 Pandanblätter
Priese Salz
Zutaten für das Frühlingszwiebel-Öl
der grüne Teil der Frühlingszwiebeln
1 daumengroßes Stück Ingwer/Microblade
1-2 Knoblauchzehen
warmes Öl
Zutaten für den Ingwer-Chili-Dip
150 g Knoblauch
150 g Schalotten
250 g Peperoncini rot
150 g Ingwer
500 g Sojabohnenpaste
150 g Sojasauce, hell
225 g Reisessig
300 g Zucker
15-20 Stk. Korianderwurzel ca. 150 g
25 g Bouillon
Zubereitung
Maispoularde mit Salz einreiben.
Wasser aufkochen und Zutaten (ohne Tom Yum Trinity und weiße Pfefferkörner) hineingeben. Maispoularde hineingeben. 10 Minuten auf hoher Stufe kochen lassen, dann abstellen und 45 Minuten ziehen lassen, mit Deckel.
In der Zwischenzeit übriges Fett andünsten, bis sich alles Fett löst und noch ca. 200 g Öl dazu geben und erhitzen.
In einem Mörser Frühlingszwiebeln, gerösteter Ingwer, Knoblauch mörsern und mit Salz und Zucker abschmecken, dann Öl dazu geben bis alles bedeckt ist, ziehen lassen.
Reis waschen und absieben. In der Pfanne im Chicken-Fett Knoblauch, Schalotten, Ingwer, Korianderwurzeln und Pandanblätter dünsten. Reis hinzufügen und kurz dünsten. Dann alles in einen Reiskocher geben und mit der Suppe auffüllen und kochen lassen.
Wenn die Maispoularde fertig ist, rausnehmen und in Eiswasser abkühlen lassen, ca. 10 - 15 Minuten. Danach die Maispoularde aufhängen oder auf ein Blech legen und etwas trocknen lassen, dann mit Sesamöl bepinseln.
In der Zwischenzeit gekochtes Gemüse aus dem Wasser nehmen und Tom Yum Trinity und weißen Pfeffer hinzufügen und aufkochen für ca. 15 Minuten. Anschließend mit Salz, Zucker und Sojasauce abschmecken.
Die Maispoularde lösen und auf einem Teller anrichten. Ein wenig von der Suppe darüber giessen und mit Koriander garnieren.
Das Gericht mit beiden Dips, Gurken und bei Belieben mit Gemüse servieren.
Hier die passende Folge streamen!
Mehr entdecken
Für alle Vegetarier
Geschmorte Zwiebel mit Pastinakenpüree: Rezept aus dem Restaurant Darling
Für alle Fleischliebhaber
Wagyu Tempura: Rezept aus der Taverne zum Schäfli
Lecker vegetarisch
Rosi Spätzle: Rezept aus "Signature Dishes"
Für alle Fischliebhaber
Leche de Tigre: Rezept aus dem Restaurant Verena
Ab 17. November
"Signature Dishes": Noah Bachofen ist den aussergewöhnlichsten Tellern der Schweizer Gastronomie auf der Spur