Kao Man Gai - Hainanese Chicken: Rezept aus der Nari Thai Eatery

Das Gericht aus der ersten Folge "Signature Dishes" bringt die verschiedenen Geschmacksrichtungen der chinesischen Küche in ein perfektes Zusammenspiel miteinander und lässt sich einfach zu Hause nachkochen.

Rezept für 4 Personen

Zubereitung

Maispoularde mit Salz einreiben.

Wasser aufkochen und Zutaten (ohne Tom Yum Trinity und weiße Pfefferkörner) hineingeben. Maispoularde hineingeben. 10 Minuten auf hoher Stufe kochen lassen, dann abstellen und 45 Minuten ziehen lassen, mit Deckel.

In der Zwischenzeit übriges Fett andünsten, bis sich alles Fett löst und noch ca. 200 g Öl dazu geben und erhitzen.

In einem Mörser Frühlingszwiebeln, gerösteter Ingwer, Knoblauch mörsern und mit Salz und Zucker abschmecken, dann Öl dazu geben bis alles bedeckt ist, ziehen lassen.

Reis waschen und absieben. In der Pfanne im Chicken-Fett Knoblauch, Schalotten, Ingwer, Korianderwurzeln und Pandanblätter dünsten. Reis hinzufügen und kurz dünsten. Dann alles in einen Reiskocher geben und mit der Suppe auffüllen und kochen lassen.

Wenn die Maispoularde fertig ist, rausnehmen und in Eiswasser abkühlen lassen, ca. 10 - 15 Minuten. Danach die Maispoularde aufhängen oder auf ein Blech legen und etwas trocknen lassen, dann mit Sesamöl bepinseln.

In der Zwischenzeit gekochtes Gemüse aus dem Wasser nehmen und Tom Yum Trinity und weißen Pfeffer hinzufügen und aufkochen für ca. 15 Minuten. Anschließend mit Salz, Zucker und Sojasauce abschmecken.

Die Maispoularde lösen und auf einem Teller anrichten. Ein wenig von der Suppe darüber giessen und mit Koriander garnieren.

Das Gericht mit beiden Dips, Gurken und bei Belieben mit Gemüse servieren.