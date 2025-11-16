Lecker vegetarisch

Rosi Spätzle: Rezept aus "Signature Dishes"

Veröffentlicht:

Bild: Seven.One

Dieser Klassiker ist bei allen beliebt und lässt sich ganz einfach nachkochen. Insbesondere dieses Rezept aus "Signature Dishes" lässt wirklich jeden dahinschmelzen.

Rezept für 2 Personen

Zutaten für die Spätzle

  • 200 g Spätzle-Mehl

  • 8 g Salz

  • 2 Eier

  • 75 ml Mineralwasser

  • 40 ml Milch

  • 300 g Gruyère

  • 300 g Vacherin

  • 80 g Stich Romadur Rahmkäse oder Limburger oder ähnliche Rotschmierkäse

Zubereitung

Gebe alle Zutaten in eine grosse Schüssel. Montiere einen Gummihandschuh und verrühre alle Zutaten bis dickflüssig und immer noch leicht klumpig.

Nehme ein Spätzlesieb und streiche die frische Masse in das siedende Wasser.

Sobald die Spätzle vom Boden aufsteigen und hell aufschwellen (soufflieren) rausnehmen, Wasser abschöpfen und mit Butter, Salz und Käse Mix fertig stellen. Dafür schichtest du die Zutaten: Butter, Käse, Spätzle, Butter, Käse, Spätzle und so weiter.

Die passende Folge zum Rezept streamen

Ganze Folge
Signature Dishes

ROSI Restaurant

Verfügbar auf JoynFolge vom 15.12.2025 • 16 Min • Ab 6

Mehr entdecken

Rosi Spätzle: Rezept aus "Signature Dishes"