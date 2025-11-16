Rosi Spätzle: Rezept aus "Signature Dishes"

Dieser Klassiker ist bei allen beliebt und lässt sich ganz einfach nachkochen. Insbesondere dieses Rezept aus "Signature Dishes" lässt wirklich jeden dahinschmelzen.

Rezept für 2 Personen

Zubereitung

Gebe alle Zutaten in eine grosse Schüssel. Montiere einen Gummihandschuh und verrühre alle Zutaten bis dickflüssig und immer noch leicht klumpig.

Nehme ein Spätzlesieb und streiche die frische Masse in das siedende Wasser.

Sobald die Spätzle vom Boden aufsteigen und hell aufschwellen (soufflieren) rausnehmen, Wasser abschöpfen und mit Butter, Salz und Käse Mix fertig stellen. Dafür schichtest du die Zutaten: Butter, Käse, Spätzle, Butter, Käse, Spätzle und so weiter.