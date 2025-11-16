Lecker vegetarisch
Rosi Spätzle: Rezept aus "Signature Dishes"
Veröffentlicht:
Dieser Klassiker ist bei allen beliebt und lässt sich ganz einfach nachkochen. Insbesondere dieses Rezept aus "Signature Dishes" lässt wirklich jeden dahinschmelzen.
Rezept für 2 Personen
Zutaten für die Spätzle
200 g Spätzle-Mehl
8 g Salz
2 Eier
75 ml Mineralwasser
40 ml Milch
300 g Gruyère
300 g Vacherin
80 g Stich Romadur Rahmkäse oder Limburger oder ähnliche Rotschmierkäse
Zubereitung
Gebe alle Zutaten in eine grosse Schüssel. Montiere einen Gummihandschuh und verrühre alle Zutaten bis dickflüssig und immer noch leicht klumpig.
Nehme ein Spätzlesieb und streiche die frische Masse in das siedende Wasser.
Sobald die Spätzle vom Boden aufsteigen und hell aufschwellen (soufflieren) rausnehmen, Wasser abschöpfen und mit Butter, Salz und Käse Mix fertig stellen. Dafür schichtest du die Zutaten: Butter, Käse, Spätzle, Butter, Käse, Spätzle und so weiter.
