Für alle Fleischliebhaber
Wagyu Tempura: Rezept aus der Taverne zum Schäfli
Veröffentlicht:
Die Kombination aus dem Wagyu-Steak mit der fein abgeschmeckten Farce sorgt für ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Hier ist das Rezept aus "Signature Dishes" zum Nachkochen.
Rezept für 2 Personen
Zutaten für die Farce
150 g Poulet/Fasan
20 g frische Entenleber
1 Eiweiß
120 g Sahne
1 KL gehackter Trüffel
Salz
Pfeffer
Rosmarinspitzen
Piment Espelette
Limetten-Abrieb
Alle Zutaten in einem Cutter fein mixen oder durch den Paco Jet lassen.
Als Einlage gehackter Trüffel oder zwischen die Schichten frischer Trüffel.
Zutaten für den Tempura Teig
100 g Mehl
1 frisches Eiweiß
1 TL Salz
1 TL Pfeffer
1 Messerspitze Piment Espelette
1 Messerspitze geräuchertes Knoblauchpulver
Zitronen-Abrieb
200 g Mineralwasser
Alles zusammen gut vermischen, bis die gewünschte Konsistenz entsteht.
Zutaten für das Wagyu
2 x 2 cm Scheiben Wagyu Fleisch
1 x 3 cm Scheiben Foie Gras
5 Eier zum Panieren
100 g Panko Paniermehl
100 g Mehl
200 g Rapsöl
Foie Gras bei starker Hitze in der Pfanne anbraten und mit Salz und Pfeffer würzen.
Daraufhin das Wagyu in zwei gleiche Scheiben schneiden. Mit der Farce bestreichen und mit der gebratenen Foie Gras belegen. Zu einem Sandwich zusammenlegen.
Mit Mehl bestäuben und durch den Tempura Teig ziehen. In leicht angemixtem und zusätzlich getrocknetem Panko- Mehl panieren.
In genügend Rapsöl ausbacken. 12-15 Minuten lang stehen lassen unter einer Wärmelampe oder im Backofen bei 50 Grad.
