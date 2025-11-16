Für alle Fleischliebhaber

Wagyu Tempura: Rezept aus der Taverne zum Schäfli

Veröffentlicht:

Bild: Seven.One

Die Kombination aus dem Wagyu-Steak mit der fein abgeschmeckten Farce sorgt für ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Hier ist das Rezept aus "Signature Dishes" zum Nachkochen.

Rezept für 2 Personen

Zutaten für die Farce

  • 150 g Poulet/Fasan

  • 20 g frische Entenleber

  • 1 Eiweiß

  • 120 g Sahne

  • 1 KL gehackter Trüffel

  • Salz

  • Pfeffer

  • Rosmarinspitzen

  • Piment Espelette

  • Limetten-Abrieb

Alle Zutaten in einem Cutter fein mixen oder durch den Paco Jet lassen.

Als Einlage gehackter Trüffel oder zwischen die Schichten frischer Trüffel.

Zutaten für den Tempura Teig

  • 100 g Mehl

  • 1 frisches Eiweiß

  • 1 TL Salz

  • 1 TL Pfeffer

  • 1 Messerspitze Piment Espelette

  • 1 Messerspitze geräuchertes Knoblauchpulver

  • Zitronen-Abrieb

  • 200 g Mineralwasser

Alles zusammen gut vermischen, bis die gewünschte Konsistenz entsteht.

Zutaten für das Wagyu

  • 2 x 2 cm Scheiben Wagyu Fleisch

  • 1 x 3 cm Scheiben Foie Gras

  • 5 Eier zum Panieren

  • 100 g Panko Paniermehl

  • 100 g Mehl

  • 200 g Rapsöl

Foie Gras bei starker Hitze in der Pfanne anbraten und mit Salz und Pfeffer würzen.

Daraufhin das Wagyu in zwei gleiche Scheiben schneiden. Mit der Farce bestreichen und mit der gebratenen Foie Gras belegen. Zu einem Sandwich zusammenlegen.

Mit Mehl bestäuben und durch den Tempura Teig ziehen. In leicht angemixtem und zusätzlich getrocknetem Panko- Mehl panieren.

In genügend Rapsöl ausbacken. 12-15 Minuten lang stehen lassen unter einer Wärmelampe oder im Backofen bei 50 Grad.

