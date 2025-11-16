Für alle Fleischliebhaber Wagyu Tempura: Rezept aus der Taverne zum Schäfli Veröffentlicht: Vor 2 Stunden Bild: Seven.One

Die Kombination aus dem Wagyu-Steak mit der fein abgeschmeckten Farce sorgt für ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Hier ist das Rezept aus "Signature Dishes" zum Nachkochen.

Rezept für 2 Personen

Zutaten für die Farce 150 g Poulet/Fasan

20 g frische Entenleber

1 Eiweiß

120 g Sahne

1 KL gehackter Trüffel

Salz

Pfeffer

Rosmarinspitzen

Piment Espelette

Limetten-Abrieb Alle Zutaten in einem Cutter fein mixen oder durch den Paco Jet lassen. Als Einlage gehackter Trüffel oder zwischen die Schichten frischer Trüffel.

Zutaten für den Tempura Teig 100 g Mehl

1 frisches Eiweiß

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

1 Messerspitze Piment Espelette

1 Messerspitze geräuchertes Knoblauchpulver

Zitronen-Abrieb

200 g Mineralwasser Alles zusammen gut vermischen, bis die gewünschte Konsistenz entsteht.

Zutaten für das Wagyu 2 x 2 cm Scheiben Wagyu Fleisch

1 x 3 cm Scheiben Foie Gras

5 Eier zum Panieren

100 g Panko Paniermehl

100 g Mehl

200 g Rapsöl Foie Gras bei starker Hitze in der Pfanne anbraten und mit Salz und Pfeffer würzen. Daraufhin das Wagyu in zwei gleiche Scheiben schneiden. Mit der Farce bestreichen und mit der gebratenen Foie Gras belegen. Zu einem Sandwich zusammenlegen. Mit Mehl bestäuben und durch den Tempura Teig ziehen. In leicht angemixtem und zusätzlich getrocknetem Panko- Mehl panieren. In genügend Rapsöl ausbacken. 12-15 Minuten lang stehen lassen unter einer Wärmelampe oder im Backofen bei 50 Grad.