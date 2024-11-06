Kulinarische Entdeckungsreise: Achim und Henry erkunden Wiens GenussweltJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 06.11.2024: Kulinarische Entdeckungsreise: Achim und Henry erkunden Wiens Genusswelt
29 Min.Folge vom 06.11.2024Ab 12
Tatsächlich ist die Wiener Küche dafür bekannt, dass sie vor allem auf Fleisch basiert. Unsere Genießer Achim und Henry nehmen dies zum Anlass, erneut eine Tour durch Wien zu machen, um den Köchen über die Schulter zu schauen. Was sie erwartet, lässt den Zuschauer das Wasser im Mund zusammenlaufen. Vom Pferdeimbissstand über das älteste Literatencafé bis zum Beisl und Weingut ist alles dabei. Es wird tatsächlich eine Tour für die Sinne, der auch das miese Wetter nichts anhaben kann.