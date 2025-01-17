Brückensprengung in HeckholzhausenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 17.01.2025: Brückensprengung in Heckholzhausen
61 Min.Folge vom 17.01.2025Ab 12
Seit fünf Jahren ist die 16 Meter hohe Brücke der Bundesstrasse 49 bei Heckholzhausen in Hessen ungenutzt. Jetzt soll sie gesprengt werden. Ein Job für die Abbruch-Experten der Firma Liesegang. Michael Schneider arbeitet seit 40 Jahren als Sprengtechniker und plant das Projekt seit einem halben Jahr. Sein Kollege Artur Feitenheimer soll die Sprengung auslösen. Die beiden Experten haben bereits Dutzende Gebäude erfolgreich gesprengt.