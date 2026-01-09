Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Der Porsche soll glänzen - Mobile Autoreinigung in Zwickau

Kabel Eins
Folge vom 09.01.2026
Thema u. a.: Der Porsche soll glänzen - Mobile Autoreinigung in Zwickau

Thema u. a.: Der Porsche soll glänzen - Mobile Autoreinigung in ZwickauJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 09.01.2026: Thema u. a.: Der Porsche soll glänzen - Mobile Autoreinigung in Zwickau

61 Min.
Ab 12

Alex Ditz bietet mobile Autoreinigung direkt beim Kunden an – und das deutschlandweit. Heute soll in Zwickau ein Porsche von innen und außen glänzen, doch der Kunde kommt früher als erwartet zurück. Das Auto ist noch nicht fertig, die Zeit drängt. Alex Ditz kämpft gegen die Uhr. Schafft er es rechtzeitig?

