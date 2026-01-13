Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 13.01.2026
60 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12

Bei der Deutschen Feuerwehrmeisterschaft in Böblingen kämpfen die 60 besten Feuerwehreinheiten um die Medaillen für das beste Team des Landes. Welche Mannschaft legt die beste Zeit hin, welche Favoriten machen zu viele Fehler? Und zeigen die Frauenmannschaften den Männern, wo es langgeht?

