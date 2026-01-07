Thema u. a.: Gefährliche Missachtung im Nürnberger StraßenverkehrJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.01.2026: Thema u. a.: Gefährliche Missachtung im Nürnberger Straßenverkehr
62 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12
Gefälschte Führerscheine, nicht angeschnallte Kinder und Autofahrer, die erst reagieren, wenn es zu spät ist. Im Fokus der Nürnberger Verkehrspolizisten stehen heute Kindersicherung und Anschnallpflicht. Ein Fahrer aus der Ukraine mit verdächtigem Führerschein, ein Vater, der die Sicherung seines Kindes missachtet und noch andere Vergehen. Dem genauen Blick der Verkehrspolizisten entgeht nichts.