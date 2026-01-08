Thema u.a.: Wenn sofortiges Handeln gefragt ist - Polizeistreife WolfenbüttelJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 08.01.2026: Thema u.a.: Wenn sofortiges Handeln gefragt ist - Polizeistreife Wolfenbüttel
Ein Notruf, der sofortiges Handeln erdfordert: In einer Wohnung in Wolfenbüttel hat ein Rauchmelder Alarm geschlagen. Für Carolin Spilker und Matthais Pintak von der Polizei heißt das: jede Sekunde ist wichtig. Doch selbst bei der Fahrt mit Blaulicht und Martinshorn machen nicht immer alle Autofahrer Platz. Treffen die Polizisten noch rechtzeitig am Einsatzort ein?