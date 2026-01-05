Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Drogenkontrolle Polizei Brandenburg und Zimmermann im Heidepark

Kabel Eins
Folge vom 05.01.2026
Thema u. a.: Drogenkontrolle Polizei Brandenburg und Zimmermann im Heidepark

Thema u. a.: Drogenkontrolle Polizei Brandenburg und Zimmermann im HeideparkJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 05.01.2026: Thema u. a.: Drogenkontrolle Polizei Brandenburg und Zimmermann im Heidepark

60 Min.
Ab 12

Auf der A13 führen die Polizisten Johannes Mebus, Constantin Motizgemba und Nicolas Schleske gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland die jährliche Großkontrolle zum Thema „Drogen im Straßenverkehr“ durch. Welche Verstöße entdecken sie diesmal – und sind alle Fahrer wirklich fahrtüchtig?

