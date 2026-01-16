Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thema u.a.: Gefährliche Tieferlegung – Tuningkontrolle Mittelfranken

60 Min.
Folge vom 16.01.2026
Ab 12

Gollhofen. Bei einer Kontrolle der Kontrollgruppe CarTuning fällt den Polizisten Fotios Koumantzias und Matthias Blum ein tiefergelegter BMW auf. Schon auf den ersten Blick erkennen sie deutliche Schleifspuren am Reifen – ein Hinweis auf mögliche Mängel an Fahrwerk oder Felgen. Beim anschließenden Test zeigt sich, dass hier etwas ganz und gar nicht passt.

