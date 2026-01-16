Thema u.a.: Gefährliche Tieferlegung – Tuningkontrolle MittelfrankenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 16.01.2026: Thema u.a.: Gefährliche Tieferlegung – Tuningkontrolle Mittelfranken
60 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12
Gollhofen. Bei einer Kontrolle der Kontrollgruppe CarTuning fällt den Polizisten Fotios Koumantzias und Matthias Blum ein tiefergelegter BMW auf. Schon auf den ersten Blick erkennen sie deutliche Schleifspuren am Reifen – ein Hinweis auf mögliche Mängel an Fahrwerk oder Felgen. Beim anschließenden Test zeigt sich, dass hier etwas ganz und gar nicht passt.