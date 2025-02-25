Thema u. a.: Wiener Schnitzel à la Brüdigam: Ein Kochtraining der besonderen ArtJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
60 Min.Folge vom 25.02.2025Ab 12
Im schleswig-holsteinischen Kaaks bei Itzehoe dreht sich beim Kochtraining alles um das Traditionsgericht aus Österreich: Wiener Schnitzel. Frank Brüdigam, Koch und Besitzer des Landgasthofes "Zum Wildwechsel", zeigt seinem Auszubildenden Justin, wie man das Schnitzel besonders zart und saftig zubereitet. Und: Bundespolizei: Am Bahnhof in Nürnberg