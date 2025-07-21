Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Mirko Reeh testet Stroopwaffel und Co. in Amsterdam

Kabel Eins
Folge vom 21.07.2025
Thema u.a.: Mirko Reeh testet Stroopwaffel und Co. in Amsterdam

Thema u.a.: Mirko Reeh testet Stroopwaffel und Co. in AmsterdamJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 21.07.2025: Thema u.a.: Mirko Reeh testet Stroopwaffel und Co. in Amsterdam

61 Min.
Folge vom 21.07.2025
Ab 12

Mirko Reeh ist heute in Amsterdam unterwegs, um die berühmte Stroopwafel zu testen – frisch gebacken, karamellgefüllt und mit allerlei Toppings. Der Foodtester hat gezielt Lokale ausgesucht, die im Netz mit besonders schlechten Bewertungen auffallen und will herausfinden, ob die Stroopwafeln dort wirklich so schlecht schmecken, wie ihr Ruf vermuten lässt.

