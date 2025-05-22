Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Lkw Kontrolle auf der A6 und auf einem Berliner Recyclinghof

Kabel EinsFolge vom 22.05.2025
Joyn+
Thema u. a.: Lkw Kontrolle auf der A6 und auf einem Berliner Recyclinghof

Thema u. a.: Lkw Kontrolle auf der A6 und auf einem Berliner RecyclinghofJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 22.05.2025: Thema u. a.: Lkw Kontrolle auf der A6 und auf einem Berliner Recyclinghof

60 Min.Folge vom 22.05.2025Ab 12

Heute führen die Polizisten Jan Niklas Lübkemann und Niklas Bösche von der Polizei Hoya LKW-Kontrollen auf der A6 in Niedersachsen durch. Ein Fahrer fällt durch sein viel zu hohes Tempo auf. Bei der anschließenden Kontrolle entdecken die Polizisten zudem noch grobe Mängel am Laster.

Alle verfügbaren Folgen