Thema u. a.: Mirko Reeh in Berlin -Der Klassiker Buletten im Test
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 14.07.2025: Thema u. a.: Mirko Reeh in Berlin -Der Klassiker Buletten im Test
61 Min.Folge vom 14.07.2025Ab 12
Heute macht sich Koch Mirko Reeh auf den Weg nach Berlin. Er will prüfen, ob die Berliner Buletten wirklich halten, was sie versprechen: ein ehrliches, herzhaftes Essen für den kleinen Hunger. Als Undercover-Food-Tester in verschiedenen Imbissen unterwegs, stößt er dabei doch immer wieder auf so manche Überraschungen.