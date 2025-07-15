Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 15.07.2025
61 Min.
Ab 12

Moritz Seidel und Felix Thiele von der Polizeiinspektion Perleberg sind mit Unterstützung der Verkehrspolizei Brandenburg auf Zweiradkontrolle. Sie überprüfen zwei- und dreirädrigen Fahrzeuge. Von Bremsen und Lampen bis hin zu möglichen Umbauten. Bleibt abzuwarten, ob jeder sein Fahrzeug auch sicher beherrscht.

