Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Deutscher Sheriff in Kalifornien, US-Cop Richard Geng im Einsatz

Kabel EinsFolge vom 03.12.2025
Thema u. a.: Deutscher Sheriff in Kalifornien, US-Cop Richard Geng im Einsatz

Thema u. a.: Deutscher Sheriff in Kalifornien, US-Cop Richard Geng im EinsatzJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 03.12.2025: Thema u. a.: Deutscher Sheriff in Kalifornien, US-Cop Richard Geng im Einsatz

61 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12

Monterey County im Norden von Kalifornien: Der Landkreis ist das Revier von Deputy Sheriff Richard Geng. Täglich ist der gebürtige Berliner auf Streife, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Er führt Verkehrskontrollen durch, ermittelt in Diebstahlsdelikten und beschlagnahmt Drogen. Seine Lebensversicherung ist seine Ausrüstung. Bewaffnet wie eine Ein-Mann-Armee stellt er sich den Herausforderungen seines Jobs als Gesetzeshüter.

Alle verfügbaren Folgen