Auf Streife - Berlin
Folge 23: Abgeschleppt
45 Min.Ab 12
Zwei Frauen versuchen vor einer Bar ein Auto auf einen gestohlenen Abschleppwagen zu laden. Die Polizisten schreiten ein, als der Einsatz eine unerwartete Wendung nimmt und ein Kind gesucht werden muss. - In einem Hotel werden einer Frau ein wertvoller Laptop und Schmuck geklaut. Zunächst gerät das Zimmermädchen in Verdacht, das jedoch seine Unschuld beteuert. Wer steckt hinter dem Diebstahl?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick