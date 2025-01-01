Auf Streife - Berlin
Folge 26: Um den Schlaf gebracht
44 Min.Ab 12
Die Polizei schlichtet einen Streit zwischen einer Autofahrerin und einem Radler nach einem Unfall, der aber von einer Frau in Trance verursacht wurde. In der Praxis ihres Hypnose-Therapeuten decken die Beamten Unglaubliches auf. - Die Polizei wird von einem besorgten Vater zur Adresse seiner Ex-Frau gerufen. Er macht sich Sorgen um seinen Sohn, der angeblich zwanghaft von ihm ferngehalten wird. Seine Angst ist leider berechtigt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick