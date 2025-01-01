Auf Streife - Berlin
Folge 35: Ticket nach Casablanca
45 Min.Ab 12
Die Polizisten werden zu einem Mehrfamilienhaus gerufen. Eine Frau hört in der Nachbarwohnung eines kinderlosen Paares ein Baby schreien und niemand öffnet. Die Beamten brechen die Tür auf und treffen auf ein zugedröhntes Kifferpärchen. - Die Polizisten kommen zu einem Verkehrsunfall. Die Verursacherin gibt an, von einem Laser aus einem Wohnhaus geblendet worden zu sein. - Nachbarn haben einen mutmaßlichen Einbrecher überwältigt und die Polizei alarmiert.
