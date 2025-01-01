Auf Streife - Berlin
Folge 39: Überfall im Plattenbau
45 Min.Ab 12
Die Polizisten werden von zwei Politessen gerufen. Die haben beobachtet, wie Maskierte ein Mädchen vom Rad gezerrt und in einen Plattenbau geschleppt haben. Die Beamten finden das Mädchen, die Täter können jedoch fliehen. - Eine Anwohnerin alarmiert die Streife, weil ein Exhibitionist auf dem gegenüberliegenden Dach stand und angeblich hinuntergestürzt ist. Doch es ist niemand zu finden.
