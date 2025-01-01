Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 27: Ansturm auf die Burg
44 Min.Ab 12
Auf einem Kindergeburtstag ist eine Hüpfburg von einer Windböe erfasst und mitsamt der Kinder in die Luft gewirbelt worden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte gibt es zahlreiche Verletzte und eines der Kinder wird vermisst ... - Ein Mann kommt mit blutender Zunge in die Notaufnahme. Angeblich hat er sich mit einem Messer verletzt. Doch als eine Frau mit Kopfverletzungen in die Notaufnahme gebracht wird, wendet sich das Blatt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick