Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Flug ins Nirgendwo

SAT.1Staffel 3Folge 57
Flug ins Nirgendwo

Flug ins NirgendwoJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 57: Flug ins Nirgendwo

44 Min.Ab 12

Ein Segelflieger stürzt ab und von den Insassen fehlt jede Spur. Plötzlich taucht eine aufgeregte Frau auf. Sie berichtet den Spezialisten, dass ihr Sohn und ihr Mann in dem Flieger saßen. Die Spezialisten beginnen sofort mit der Suche nach Überlebenden. Eine junge Frau wird mit Halluzinationen in die Notaufnahme gebracht. Zunächst vermutet der Arzt eine Alkoholvergiftung. Ihre Symptome deuten jedoch auf etwas anderes hin.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen