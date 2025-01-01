Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 56
44 Min.Ab 12

Horror auf der Autobahn! Ein Motorradfahrer stürzt und löst damit einen schweren Unfall aus. Auch eine Mutter mit ihrem Sohn ist darin verwickelt. Doch wieso stürzte der Kradfahrer überhaupt von seiner Maschine? - Eine junge Mutter bangt um ihre Tochter, die mit dem Fahrrad schwer gestürzt ist. Ist ihre Diabeteserkrankung dafür verantwortlich? Anhand der Verletzungen bringen die Spezialisten jedoch den wahren Grund ans Licht.

SAT.1
