Auf Streife - Die Spezialisten

Unser tägliches Brot

SAT.1Staffel 5Folge 121
Folge 121: Unser tägliches Brot

44 Min.Ab 12

Als es aus der Backstube verbrannt riecht und niemand die Kundschaft im Laden bedient, wird einer Kundin klar: hier stimmt was nicht! - Ein Ehepaar versucht mithilfe einer Paartherapie die Beziehung zu retten. Der Therapeut rät, sich wieder mehr Zeit für Erotik zu nehmen. Doch plötzlich möchte sich die Frau nicht mehr an den Plan halten. - Eine Braut verstaucht sich bei der Brautentführung den Fuß und landet in der Notaufnahme, wo die Ärzte vor einem medizinischen Rätsel stehen.

