Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 121: Unser tägliches Brot
44 Min.Ab 12
Als es aus der Backstube verbrannt riecht und niemand die Kundschaft im Laden bedient, wird einer Kundin klar: hier stimmt was nicht! - Ein Ehepaar versucht mithilfe einer Paartherapie die Beziehung zu retten. Der Therapeut rät, sich wieder mehr Zeit für Erotik zu nehmen. Doch plötzlich möchte sich die Frau nicht mehr an den Plan halten. - Eine Braut verstaucht sich bei der Brautentführung den Fuß und landet in der Notaufnahme, wo die Ärzte vor einem medizinischen Rätsel stehen.
