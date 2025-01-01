Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 110: Explosion im Blumenbett
23 Min.Ab 12
Team Delta steht vor einem Rätsel, als eine Patientin hustend und röchelnd in ihrem Garten gefunden wird. Da sie von einem lauten Knall gesprochen hat, kommt eine dramatische Vermutung auf: Ist etwas in ihrem Garten explodiert? - Ein Autofahrer setzt seinen Wagen in den Graben, weil er angeblich einer Waschmaschine ausweichen musste. Doch weit und breit ist von dem Gerät nichts zu sehen!
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick