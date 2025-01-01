Wühlmausfalle verletzt JungenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 116: Wühlmausfalle verletzt Jungen
23 Min.Ab 12
Beim Fußballspiel im heimischen Garten verletzt sich ein Junge am Fuß. Die Wunde und die Schilderungen des Kindes passen nicht zusammen. Die Spuren führen die Spezialisten schließlich zu einer unfassbaren Entdeckung. - Ein Kfz-Mechaniker hat sich schwer mit einem Schweißgerät verletzt. Die Spezialisten befürchten, dass dabei Drogen im Spiel gewesen sein könnten.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick