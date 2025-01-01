Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 116
Folge 116: Wühlmausfalle verletzt Jungen

23 Min.Ab 12

Beim Fußballspiel im heimischen Garten verletzt sich ein Junge am Fuß. Die Wunde und die Schilderungen des Kindes passen nicht zusammen. Die Spuren führen die Spezialisten schließlich zu einer unfassbaren Entdeckung. - Ein Kfz-Mechaniker hat sich schwer mit einem Schweißgerät verletzt. Die Spezialisten befürchten, dass dabei Drogen im Spiel gewesen sein könnten.

