Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 34: Über den Dächern von Kölle
44 Min.Ab 12
Eine Frau will ihren Mann auf der Arbeit besuchen. Plötzlich kracht ihr ein Kollege auf das Autodach. Warum ist er gestürzt und wo ist ihr Ehemann? - Ein Mann bekommt kurz vor dem ersten Treffen mit seinen "Schwiegereltern in spe" Magenprobleme. Simuliert er, um dem Treffen zu entgehen - oder hat er ernsthafte Probleme? - Mehrere Büro-Mitarbeiter klagen über Bauchschmerzen und Übelkeit - gehen im Büro schlecht gewordene Lebensmittel um? Oder steckt doch etwas anderes dahinter?
