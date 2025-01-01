Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 39
44 Min.Ab 12

Ein Liebespaar hat sich mit seinen Intimpiercings verhakt und versucht alles, um ein weiteres pikantes Geheimnis zu verschleiern. - Die Frau eines Patienten kommt nicht zurück - sie liegt vor der Notaufnahme schlafend in ihrem Auto. - Und: In einem Pferdeanhänger wird ein schwerverletzter, nackter Mann gefunden. Ein verdächtiger Augenzeuge bringt die entscheidende Spur, wieso der Mann sich in den Anhänger geflüchtet hat.

