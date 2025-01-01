Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Böse Überraschung

SAT.1Staffel 7Folge 40
Böse Überraschung

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 40: Böse Überraschung

44 Min.Ab 12

Ein Vater überrascht seine Tochter zum bestandenen Abi mit einem selbstgekochten Essen. Doch dann stürzt die Freundin der Tochter benommen die Treppe hinunter. Der Vater will Hilfe holen, doch er wird dabei von einem Pkw erfasst. Als die Rettungskräfte eintreffen, fehlt von der Abiturientin jede Spur. - Und: Der Zoll checkt eine Großküche, als ein Unbekannter aus dem Fenster stürzt. Ist der Mann tatsächlich ein Einbrecher, wie der Küchenchef behauptet?

