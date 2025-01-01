Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 41: Aufguss mit der Hausbar
44 Min.Ab 12
Eine Saunaparty endet für eine Gruppe junger Leute in einer Horrornacht. Zwei Mädchen brechen auf mysteriöse Weise zusammen und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es den nächsten Gast erwischt. - Der erste Joint eines Jugendlichen sorgt für üble Nebenwirkungen und deckt ein dramatisches Familiengeheimnis auf. - Eine Mutter entdeckt auf dem Social-Media-Account ihrer Tochter Bilder eines unbekannten, schwer verletzten Jungen. Was ist da passiert?
