Auf Streife - Die Spezialisten

Staffel 7Folge 53
Folge 53: Jetzt zuschlagen

45 Min.Ab 12

Gemeinsam stark: In einem Einkaufscenter müssen Auf-Streife-Polizisten eine Schlägerei um angeblich kostenlose Küchenmaschinen stoppen. Die Spezialisten rücken nach, um die Verletzten zu behandeln, als eine Frau gefährlich die Rolltreppe hinabstürzt. Derweil decken die Beamten auf: Die angebliche "Gratis-Aktion" ist ein Betrug. Wer steckt dahinter? Und was bezweckt er?

