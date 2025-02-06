Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 58: Das Wohnwageninferno
44 Min.Folge vom 06.02.2025Ab 12
Auf dem Weg zum Dienst macht Dr. Alexander Claas eine schreckliche Entdeckung: Dichter Rauch quillt aus einem Camper. - In der Klinik hat Dr. Claas mit den Verletzten des Brands alle Hände voll zu tun. Die harmlose Erkältung eines Patienten entpuppt sich als hoch infektiöse Zeitbombe. - Als Dr. Claas bei seiner nächsten Patientin ankommt, befürchtet er zunächst eine Infektion als Ursache für ihren Zustand. Doch der wahre Grund ist höchst beunruhigend.
