Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Schiffbruch mit Meerjungfrau

SAT.1Staffel 7Folge 61
Schiffbruch mit Meerjungfrau

Schiffbruch mit MeerjungfrauJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 61: Schiffbruch mit Meerjungfrau

44 Min.Ab 12

Zwei Meerjungfrauen geraten in Seenot, doch den DLRG erwartet noch eine größere Herausforderung. Am Grunde des Sees wird eine dritte Person vermutet. - Eine Frau bricht nach der Blutspende zusammen. Sie schwört, dass sie sich an die vorgeschriebenen Zeitabstände hält. Doch in den letzten Monaten hat sie 15 Kilo abgenommen. - Ein Dreijähriger wird alleine in einem verschlossenen Pkw auf einem Autobahn Rastplatz aufgefunden.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen