Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 72: Wenn der letzte Vorhang fällt
44 Min.Ab 12
Einbrecher in misslicher Lage: Der Mann hängt am Burgturm an einem Vorhang hinunter. Sein Komplize ist bereits abgestürzt. Können die Spezis ihn retten? - Eine Tochter bringt ihren Vater gegen seinen Willen in die Notaufnahme. Hat er sich bei einem seiner Auslandsaufenthalte einen gefährlichen Virus eingefangen? - Ein Taxifahrer löst einen Alarmknopf aus, nachdem er einen verdächtigen Mann zum Autobahnrastplatz gefahren hat.
