Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 8Folge 27
Folge 27: Alles in Butter

44 Min.Ab 12

Ein fürchterlicher Gestank treibt Lehrer und Schüler aus der Schule. Die Spezialisten stehen vor dem Rätsel, ob es einen Chemieunfall gab oder ob es sich um eine bewusste Tat handelt. Als dann auch noch ein Schüler vermisst wird, spitzt sich die Lage zu. - Katastrophe auf der eigenen Hochzeit: Die Braut bricht zusammen und fällt in ein spitzes Messer. - Bei einem Zusammenstoß von Auto und Motorroller verschwindet der Beifahrer des Rollerfahrers.

SAT.1
