Auf Streife
Folge 108: Ich zieh dann mal aus
45 Min.Ab 12
Mit gepackten Koffern steht eine Fünfjährige am Straßenrand. Offenbar wollte sie gerade abhauen, nachdem ihre Schwester verschwunden ist. - Bei einem Unfall flüchtet der Verursacher. Im verunglückten Auto gibt es Hinweise auf eine vermisste Person! - Eine Mutter hat eine Affäre mit dem Freund der Tochter. Daraufhin schmeißt jemand einen Föhn in ihre Badewanne! - Ein Theaterstammgast wird bewusstlos geprügelt und an einem Stuhl gefesselt aufgefunden ...
