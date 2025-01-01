Auf Streife
Folge 164: Tödlicher Blumenstrauß
44 Min.Ab 12
Eine Frau braucht Hilfe: Ihre vermisste Mitbewohnerin bekam zuvor Blumen mit einer verstörenden Drohbotschaft. - Als ein Mann morgens aufwacht, umschließt ein Keuschheitsgürtel sein bestes Stück! - Autounfall am Bio-Bauernhof: Der Fahrer befürchtet, ein Mädchen angefahren zu haben. - Die Mutter vermutet ihre vermisste 17-jährige Tochter im Haus eines Umweltaktivisten. Auch von ihrer Freundin fehlt jede Spur ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick